Leeds, Radrizzani: "Da club di transizione a big. In futuro lotteremo per le prime sei"

vedi letture

In esclusiva ad Associated Press, il presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, ha parlato degli obiettivi del Leeds: "Penso che dobbiamo prima rimanere in Premier League per un biennio. Successivamente, penso che saremo pronti ad intensificare la nostra azione per colmare il divario con le grandi. Il mio obiettivo, se guardo a un periodo di tre-cinque anni, è posizionarci a ridosso dei primi sei". Radrizzani, che ha avuto il merito di riportare la squadra in Premier League, ha aggiunto: "Prima di me il Leeds era un club “di transizione”, dove i giocatori andavano per fare curriculum per poi andare in altre società per avere successo. Oggi non è più così, ora è una destinazione dove i giocatori vogliono andare perché sanno che teniamo a loro come una famiglia. Il Leeds United è un grande club oggi e lo sarà ancora di più domani".