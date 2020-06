Leicester City, Rodgers: "Meritavamo di più, siamo poco cinici davanti alla porta"

Il tecnico del Leicester City, Brendan Rodgers dopo la sconfitta rimediata contro il Chelsea in Fa Cup ha detto: "Penso che abbiamo giocato molto bene, con grande velocità e pressing. Sappiamo di poter segnare gol, ma in queste prime tre partite dal riavvio non siamo stati così cinici davanti alla porta. Ma sono contento di quello fatto vedere dai ragazzi e penso che meritassero di più. Il Chelsea ha approfittato solo di una nostra disattenzione. Infortunio di Maddison? Vedremo, è in dubbio per l'Everton. Credo che se non sarà in forma per mercoledì, sarà in forma per il fine settimana".