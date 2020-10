Leicester, Slimani out dall'Europa League. Rodgers spiega: "Doveva essere ceduto"

vedi letture

Islam Slimani in estate è stato accostato a diverse squadre italiane, anche perché Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, lo aveva escluso dalla prima lista da consegnare, ovvero quella per l'Europa League. L'attaccante era stato proposto a diverse squadre in Europa, tra cui Torino e Fiorentina in Serie A, ma alla fine è rimasto in Premier League dove ha debuttato nell'ultimo turno contro l'Aston Villa, due anni e nove mesi dopo l'ultima presenza con le Foxes. Il tecnico del club inglese, parlando in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Zorya, ha rivelato: "La lista per l'Europa doveva essere consegnata molto in anticipo rispetto a quella per la Premier. Sfortunatamente non lo abbiamo inserito perché eravamo convinti che sarebbe stato ceduto. Questo è il motivo per cui non lo potremo schierare in Europa".