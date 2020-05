Lewandowski da record. Ha segnato a tutte le squadre di Bundesliga, compreso il Bayern

Con la doppietta siglata ieri al Fortuna Dusseldorf, Robert Lewandowski ha raggiunto l'obiettivo di essere riuscito a segnare almeno un gol a qualsiasi club dell'attuale Bundesliga, sin dal suo arrivo in Germania. Per la cronaca l'attaccante polacco ha anche segnato al Bayern Monaco da avversario, durante il suo periodo al Borussia Dortmund. Attualmente capocannoniere con 29 reti, Lewandowski punta al record di Gerd Muller, che nella stagione 1971-72 arrivò a segnare 40 reti. Guardando al numero complessivo di reti segnate in questa stagione, il numero 9 dei bavaresi è a quota 43 in 37 partite, eguagliando il record del 2016-17 quando però dovette giocare 47 partite.