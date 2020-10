Liendl alla Lampard: cinque gol nelle ultime quattro gare, oggi ha steso il Feyenoord

Periodo assolutamente superlativo per Michael Liendl, 35enne centrocampista grande protagonista nel successo del Wolfsberger stasera. Liendl ha firmato ben tre delle quattro reti che hanno permesso agli austriaci di mettersi alla guida del proprio girone: una prova super che fa seguito a quelle, anch'esse corredate da gol, contro CSKA Mosca e Ried, quest'ultima in patria. Cinque gol in quattro partite, medie quasi da Frank Lampard, uno dei pochissimi centrocampisti ad aver lottato persino per la classifica marcatori ai tempi del Chelsea.