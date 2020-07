Liga, i risultati finali: il Villarreal sogna la Champions, piove sul bagnato in casa Betis

vedi letture

Una vittoria che vale la Champions League, o almeno la speranza di agguantare il quarto posto. Quarto successo in cinque gare per Bacca e compagni che si piazzano in quinta posizione, a -3 dal Siviglia. A 5 giornate dal termine tutto può accadere per le ultime due posizioni valide per la Champions. Sconfitta pesante per il Betis che perde ancora: ora la zona retrocessione dista soltanto 7 punti. Buon punto per Levante e Valladolid (che però ha sbagliato un rigore nel finale, ndr), le due squadre smuovono la classifica e si avvicinano ad una salvezza tranquilla.

Ecco i risultati delle ore 22.00:

Betis Siviglia - Villarreal 0-2 (7' Moreno, 30' Moreno)

Valladolid - Levante 0-0