Liga, il Leganes in 10 resiste e batte il Valencia 1-0: Parejo sbaglia un rigore

Brutta sconfitta rimediata dal Valencia che ha perso 1-0 in casa del Leganes. La squadra di Aguirre è passata in vantaggio al 18' grazie al rigore di Perez ma nella ripresa è rimasta in dieci per l'espulsione di Jonathan Silva. Nonostante l'inferiorità numerica però il Valencia dopo aver sbagliato un penalty con Dani Parejo, non è riuscito comunque a riprendere la gara. Con questo successo il Leganes sale a 32 punti in classifica e continua a lottare per la salvezza mentre il Valencia resta a quota 50.