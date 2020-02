vedi letture

Liga, il Siviglia ne fa tre in casa del Getafe e lo sorpassa al terzo posto

Il Siviglia si impone con un rotondo 0-3 in casa del Getafe e sorpassa proprio questi ultimi al terzo posto della classifica in Liga. Successo andaluso inaugurato dal gol di Lucas Ocampos (in foto), ex Genoa e Milan, seguito poi dalle reti di Fernando e Kounde nel secondo tempo.

Questo il programma completo del 25° turno di Liga

21 FEBBRAIO

Betis - Maiorca 3-3

22 FEBBRAIO

Celta Vigo - Leganes 1-0

Barcellona - Eibar 5-0

Real Sociedad - Valencia 3-0

Levante - Real Madrid 1-0

23 FEBBRAIO

Osasuna - Granada 0-3

Alaves - Ath. Bilbao 2-1

Valladolid - Espanyol 2-1

Getafe - Siviglia 0-3

21:00 Atl. Madrid - Villarreal