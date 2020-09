Liga, la Real Sociedad trova la prima vittoria: netto 3-0 rifilato all'Elche

Dopo due pareggi di fila contro Valladolid e Real Madrid, la Real Sociedad ha trovato la prima vittoria in campionato battendo 3-0 l'Elche in trasferta. La squadra di Alguacil ha trovato i tre punti grazie ad un secondo tempo perfetto condito dal gol di Portu, dal rigore di Januzaj e dalla sentenza finale di Lopez e con questo successo sale così a 5 punti in classifica mentre l'Elche resta a quota zero.