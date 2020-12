Liga, un autogol permette al Real di vincere e salva (per ora) Zidane: Siviglia battuto 1-0

vedi letture

Dopo le sconfitte subite contro Alaves in campionato e Shakhtar in Champions League, il Real Madrid è tornato alla vittoria battendo 1-0 il Siviglia in trasferta. Al Sanchez Pizjuan infatti è stato decisivo un autogol di Bono sulla conclusione di Vinicius per la vittoria dei merengues che conquistano così tre punti importanti su un campo difficile e salgono 20 punti in classifica. Il Siviglia, ancora ko dopo la goleada subita contro il Chelsea, invece resta a quota 16.