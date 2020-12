Ligue 1, brutta sconfitta del Rennes in casa: il Lens vince 2-0

Quarta gara senza vittoria in campionato per il Rennes che in casa è stato battuto 2-0 da un sorprendente Lens. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 28' con Kalimuendo e hanno trovato il raddoppio al 78' con Ganago. Con questo successo il Lens sale a 21 punti in classifica e scavalca il Rennes che resta a quota 19.