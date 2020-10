Ligue 1, il Lione rischia ma torna alla vittoria: Strasburgo battuto 3-2

Dopo quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate di Ligue 1, l'Olympique Lione è tornato alla vittoria battendo 3-2 lo Strasburgo in trasferta. La squadra di Rudi Garcia in 42 minuti è riuscita ad andare a segno per ben tre volte con Kadewere e la doppietta di Ekambi ma prima dell'intervallo ha subito il gol di Diallo e nella ripresa lo Strasburgo è andato ancora a segno con Aholou. Alla fine però l'OL guadagna tre punti importanti e sale a 10 punti in classifica mentre lo Strasburgo resta a quota 3.