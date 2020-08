Lille, ha firmato Angel Gomes: il centrocampista andrà in prestito al Boavista

Colpo a centrocampo per il Lille. La formazione francese, riportano i colleghi di Sky Sports UK ha raggiunto l'accordo con il Manchester United per Angel Gomes. Il giovane calciatore 19enne ha infatti firmato un contratto con i biancorossi dopo aver rifiutato il rinnovo con i Red Devils e per la prossima stagione verrà ceduto in prestito al Boavista.