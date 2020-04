Lione, Aulas: "Le possibilità di terminare la stagione diminuiscono ogni giorno di più"

vedi letture

Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, ai microfoni de L'Equipe ha parlato della possibile di finire la stagione: "La percentuale di probabilità che possiamo finire tutte le partite è inferiore oggi rispetto a quando ci siamo fermati l'11 marzo. Faremo comunque di tutto per trovare soluzioni. Terminare la stagione potrebbe essere qualcosa da considerare tra un mese o due. Oggi contribuisce un po' all'ansia di tutti. La percentuale di possibilità che lo stato darà il permesso di riprendere è diminuita in modo significativo. Il rischio diventa significativo in alcuni paesi che non riceveranno l'ok dal governo".