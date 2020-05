Lipsia-Mainz 13-0 in due partite. Werner da record con 6 reti e 3 assist

vedi letture

Con la tripletta realizzata ieri al Mainz (5-0 per il Lipsia), Timo Werner ha conquistato un record personale, quello di reti segnate in un campionato: 24. Battuto il record della stagion2 2016-17 quando il centravanti arrivò a 21 reti. L'attaccante, classe 1996, ha inoltre realizzato due triplette alla stessa squadra, il Mainz. Prima di lui solamente Ulf Kirsten, attaccante del Bayer Leverkusen, era stato capace di una simile impresa. Stagione 1998/99, avversario il Borussia Monchengladbach. Per fortuna del Mainz, le partite contro il Lipsia e Werner sono finite qui: all'andata i roten bullen avevano vinto 8-0. Il dato complessivo dei due confronti è impressionante: 13-0 per il Lipsia con 6 reti e 3 assist di Werner. Aggiungendo anche l'exploit contro il Borussia Monchengladbach sono tre gli hat trick dell'attaccante, unico giocatore della Bundesliga 2019-20 capace di questo exploit.