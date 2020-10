live DIRETTA LIGUE 1 - Ottava giornata: annullato il tris del Reims sul Montpellier

BORDEAUX-NIMES 0-0

1' - Partiti!

10' - Prova a spingere sull'acceleratore il Bordeaux.

15' - Si rende pericoloso Basic, la sua conclusione viene però respinta dalla difesa ospite.

24' - Ahlinvi ad un passo dal gol, conclusione e grande parata di Costil.

BREST-STRASBURGO 0-1

1' - Partiti!

12' - Tentativo di Mounie, pallone a lato.

21' - Primo giallo della gara, ammonito Ajorque dello Strasburgo.

27' - GOL DELLO STRASBURGO! DIALLO! Alla prima occasione arriva il vantaggio ospite, tuffo di testa di Diallo che insacca.

METZ-ST. ETIENNE 1-0

1' - Partiti!

5' - GOL DEL METZ! BOULAYA! Il Metz subito in vantaggio, punizione con il contagiri di Boulaya che manda alle spalle del portiere ospite.

10' - Ad un passo dal pareggio gli ospiti, slalom gigante di Hamouma che tutto solo davanti al portiere avversario manda di un soffio a lato.

18' - Risposta di Nguette che non inquadra lo specchio della porta.

MONTPELLIER-REIMS 0-2

1' - Partiti!

4' - Squillo del Reims, conclusione di Mbuku respinta dal portiere di casa.

8' - Montpellier in dieci, espulso Hilton e calcio di rigore per il Reims.

9' - GOL DEL REIMS! DIA! Arriva il vantaggio ospite, rigore realizzato da Dia ed adesso il Reims è anche in superiorità numerica.

13' - GOL DEL REIMS! DIA! Doppietta in quattro minuti per Boulaye Dia, stavolta supera Omlin ed insacca a porta vuota per il raddoppio ospite.

23' - GOL DEL REIMS! MBUKU! Tutto facile per gli ospiti, conclusione di Mbuku che si insacca e rete del tris a metà primo tempo.

24' - ANNULLATO Annullata la rete del tris al Reims, fuorigioco di Mbuku.

14.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dell'ottava giornata della Ligue 1. Seguiremo in diretta quattro partite, ecco l'elenco completo:

Bordeaux-Nimes

Brest-Strasburgo

Metz-St. Etienne

Montpellier-Reims