live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Lille e Angers, solo un pari per il Monaco

21.55 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione, dandovi appuntamento ai prossimi live e con tutti gli approfondimenti di TMW.

21.54 - Terminano i match. Vince e convince il Lille contro il Tolosa. Bella vittoria anche dell'Angers sul Montpellier. Solo un pari del Monaco contro il Dijon. 0-0 tra Strasburgo e Amiens.

Angers-Montpellier 1-0

COMINCIA IL MATCH

7' - Angers che fa la partita in questi primi minuti, alla ricerca di una vittoria importante.

17' - Occasione clamorosa per i padroni di casa. Pavlovic stacca bene di testa ma la palla si stampa sulla traversa.

35' - Angers pericoloso con ben 7 conclusioni in porta, ma polveri bagnate per gli avanti dei padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

RICOMINCIA IL MATCH

53' - Angers che meriterebbe il vantaggio per la mole di gioco prodotto ma il risultato resta sullo 0-0.

71' VANTAGGIO DELL'ANGERS - Vantaggio con il brivido per l'Angers: Stephane Bahoken si inserisce in area e insacca il gol dell'1-0. Consulto al VAR e gol convalidato.

FINISCE IL MATCH

Dijon-Monaco 1-1

COMINCIA IL MATCH

6' - Subito un problema fisico per il Dijon. Si infortunia Mounir Chouiar, al suo posto in campo Mama Balde.

14' - Spinge il Monaco che ha preso il controllo del gioco. Dijon costretto alla difensiva in queste prime battute.

27 - Non riesce a sbloccare il match il Monaco, alla ricerca di un posto in Europa.

FINE PRIMO TEMPO

riCOMINCIA IL MATCH

50' - Occasione Monaco con una bella girata di Slimani, ma la palla è alta sopra la traversa.

57' VANTAGGIO DIJON - I padroni di casa trovano il vantaggio con Mama Balde, bravo a insaccare un pallone vagante in area.

70' - Occasione del pareggio per il Monaco sui piedi di Ben Yedder, pallone però a lato da buona posizioe.

79' PAREGGIO MONACO - Maripan trova il pareggio avventandosi su un pallone vagante in area.

FINISCE IL MATCH

Lille-Tolosa 3-0

COMINCIA IL MATCH

2' VANTAGGIO DEL LILLE - Subito avanti i padroni di casa con Loic Remy che insacca un bell'assist di Ikone.

11' - Buona occasione del Tolosa con la conclusione di Said, salva tutto la difesa del Lille.

22' - Tolosa che reagisce e alza il proprio baricentro. Per ora però non arriva il gol del pari.

29' - Occasione per il Lille con un bel colpo di testa di Osimhen, si salva il portiere del Tolosa Goicoechea.

39' RADDOPPIO DEL LILLE - Ancora Remy in gol per il 2-0 del Lille. Assist perfetto di Bradaric e tap-in a porta vuota dell'attaccante del Lille.

FINE PRIMO TEMPO

RICOMINCIA IL MATCH

68' - Occasione clamorsa di Ikone a tu per tu con Goicoechea ma il portiere del Tolosa si supera ed evita il 3-0.

73' TRIS DEL LILLE - Renato Sanches chiude definitivamente la partita spedendo in porta un bell'assist proveniente dalla fascia destra.

FINISCE IL MATCH

Strasburgo-Amiens 0-0

COMINCIA IL MATCH

10' - Dieci minuti di partita e poche emozioni nel match tra Strasburgo e Amiens.

19' - Partita molto combattuta a centrocampo. Tanti falli in questa prima metà di primo tempo.

32' - Strasburgo che spinge e guadagna campo ma dopo 32' il gol non arriva e il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0.

FINE PRIMO TEMPO

RICOMINCIA IL MATCH

57' - Piovono cartellini gialli per un Amiens molto aggressivo. Ben 4 le ammonizioni per gli ospiti.

67' - Strasburgo che spinge con continuità ma non si sblocca la partita.

77' - Continuano i padroni di casa a cercare il vantaggio ma la porta dell'Amiens finora è maledetta.

85' - Girandola di cambi ma risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

FINISCE IL MATCH

19.33 - Il fischio d'inizio è previsto per le 20. Quattro le partite in programma, con la giornata che si chiuderà domani con altri 3 match.

19.22 - Nel match delle 17.30, sconfitta casalinga per il Marsiglia che cede 3-1 al Nantes.

19.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20.

19.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla ventiseiesima giornata di Ligue 1. Quattro le gare che seguiremo in contemporanea.