live Gent, Thorup: "Ci è mancato solo il gol. Il risultato è ancora apertissimo"

Tra poco, in diretta testuale dalla sala stampa dello stadio Olimpico, le parole del tecnico del Gent Jess Thorup, dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Roma.

23.19 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa pensa di questa partita?

"Avevamo detto che era una partita importante e al termine della gara ho detto ai giocatori che ero molto orgoglioso. Peccato per il gol subito perché abbiamo pagato caro un piccolo errore. La squadra non ha smesso di crederci e particolarmente nel primo tempo abbiamo mancato solo nella concretezza. Abbiamo giocato una gara buona anche fisicamente: è mancato solo il gol in trasferta. Il discorso qualificazione resta aperto e ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto. In casa siamo forti e solidi e il risultato lascia ancora tutto aperto in vista della sfida di Gent".

Quale sono state le differenze con la Roma?

"La nostra squadra sta attraversando un ottimo momento di forma. Sarebbe stato molto importante segnare oggi ai fini della qualificazione ma ci è mancato quel pizzico di qualità nell'ultimo passaggio. Sono però molto orgoglioso della sfida e del rendimento dei miei ragazzi".

Aumenta il rammarico per come è andata la partita viste le tante occasioni create?

"Stasera abbiamo giocato solo il primo tempo della sfida. Abbiamo capito il livello della partita. Il primo tempo ci serviva per capire come adattarci alla sfida, ma abbiamo capito che potevamo giocare anche con una tattica diversa e questo creerà dubbi e incertezze nella Roma in vista della gara di ritorno".

23.26 - Termina qui la conferenza stampa.