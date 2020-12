Liverpool-Ajax 1-0, Onana: "Abbiamo perso per colpa mia. Il mio errore è stato decisivo"

André Onana fa mea culpa per la sconfitta dell'Ajax contro il Liverpool, avvenuta per un grave errore di valutazione su un traversone dei reds: "Non so cosa sia successo. Ho commesso un errore e questo è quanto. Devo ammetterlo, sono il responsabile di questa sconfitta. Mi prendo tutte le colpe".