Liverpool, Brewster in uscita: Crystal Palace in pole, Sheffield e Aston Villa arretrato

Al Liverpool non c'è tanto spazio per Rhian Brewster, attaccante di 20 anni. Il nazionale Under 21 inglese interessa a diversi club di Premier League: Crystal Palace in pole position, Sheffield United e Aston Villa un po' più dietro. Per dismetterlo i Reds chiedono 20 milioni di sterline. A scriverlo è il Sun on Sunday.