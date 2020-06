Liverpool campione, van Dijk: "Che bello regalare il titolo ai tifosi, hanno atteso a lungo"

Virgil van Dijk, intervistato dal sito ufficiale del Liverpool, commenta così la vittoria della Premier League da parte dei Reds: "È una sensazione difficile da descrivere. È così bello fare parte di questa squadra. È fantastico regalare il titolo ai nostri tifosi, hanno aspettato così a lungo. Non ho ancora avuto il tempo di pensare a cosa è successo in questi due ultimi anni e mezzo. È incredibile, questo gruppo è speciale e sono orgoglioso di farne parte.

"This group of players is special and I'm just proud to be part of it." ❤️@VirgilvDijk on a special moment with a special team 🙌

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 26, 2020