Liverpool, il Coronavirus ferma anche il mercato. In stand-by la trattativa per Timo Werner

L'emergenza Coronavirus ferma anche le trattative di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il Liverpool ha messo da parte tutti gli affari che i Reds avevano in cantiere per la prossima stagione. Fra le trattative in stand-by c'è anche l'offerta di 60 milioni per l'attaccante del Lipsia Timo Werner.