Liverpool ingolfato, Leeds bello ma fragile: è finalmente tornata la Premier League

vedi letture

Una giornata di Premier League ridotta viste le partite rinviate a causa degli impegni internazionali di alcune squadre, ma pur sempre ricca di gol e spettacolo. Liverpool e Leeds se le sono date di santa ragione, ma hanno dimostrato la bellezza (e allo stesso tempo la crudeltà) di un calcio giocato a mille all'ora. Un 4-3 che rispecchia due filosofie di gioco, con le difese spesso lasciate nel dimenticatoio. Il Leeds ha tenuto fede al soprannome del suo allenatore: la squadra de El Loco Bielsa propone un gran calcio, ma una fase difensiva simile rischia di creare parecchi problemi in Premier League.

Liverpool ingolfato - Il solito Salah ha tirato fuori le castagne dal fuoco, ma i reds sono ancora in vacanza. Normale, come conferma Klopp, soprattutto dopo una pausa così lunga. I campioni in carica però dovranno fare molta più attenzione per evitare gol simili nelle prossime sfide. Blindare la difesa e cercare di ripartire al meglio, con quel calcio a ritmo di rock che piace tanto al tecnico tedesco.