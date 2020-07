Liverpool, Klopp: "Arrabbiati per non aver chiuso la gara, non pensiamo al record"

Dopo l'1-1 arrivato contro il Burnley, Jurgen Klopp ha commentato così la prestazione del Liverpool: "Per alcuni istanti è stato un grande Liverpool, abbiamo fatto davvero bene, ma avremmo dovuto segnare. Abbiamo fatto tutto bene e il loro portiere ha fatto grandi parate ma avremmo dovuto segnare di più, dobbiamo dirlo. Non abbiamo chiuso la partita e si sono presi il loro momento. Sembra che abbiamo perso una partita, dobbiamo gestirle meglio. Eravamo arrabbiati con l'arbitro, ma dobbiamo prima criticare noi stessi per non aver chiuso la partita. La squadra lo fa nel 99% dei casi, ma non smetterò mai di criticarli. Record di punti? Non so se i giocatori ci pensano ma l'unico modo per battere i record è vincere le partite e i ragazzi volevano farlo oggi".