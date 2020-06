Liverpool, Klopp: "Il calcio mi è mancato tantissimo. Il titolo? Non facciamo calcoli"

Intervistato nel corso di 'Bbc Radio 5 Live Sport', Jurgen Klopp ha parlato dell'ormai vicino ritorno della Premier League: "Sono felice di tornare, è incredibile quanto mi sia mancato il calcio, tantissimo. Sarà bello vedere di nuovo in azione la mia meravigliosa squadra. So che il calcio non è la cosa più importante della vita, però è la nostra passione. Giocheremo senza tifosi? Tutti saranno nelle stesse condizioni, non mi preoccupa".

Titolo vicino - "Non facciamo calcoli, ci aspetta tanto lavoro e vogliamo vincere quante più partite possibili. La festa? Fa piacere pensare a certe cose ma non siamo ancora campioni. Ci siamo vicini,ma il titolo non è ancora nostro. Ci sono 9 partite e 27 punti a disposizione, e anche se matematicamente ci bastano due vittorie, non ci fermeremo neanche dopo averle ottenute. Faremo festa, fra di noi e con i nostri tifosi, quando ce lo permetteranno. Questo è sicuro".