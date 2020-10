Liverpool, Klopp: "Momento difficile, restiamo uniti. Fabinho ko? Non ci voleva"

Soffre più del previsto il Liverpool per battere il Midtjylland. Jurgen Klopp analizza così il 2-0 sui danesi che vale il primato solitario a punteggio pieno nel girone D: "È stata una notte dura. È un po' come in un matrimonio, ci sono momenti belli e brutti. Non è un brutto momento ma è un momento difficile. Dobbiamo restare uniti e combattere più duramente ed è quello che hanno fatto i ragazzi stasera. È stata una partita difficile da giocare, vincerla 2-0 va benissimo". Il manager tedesco dei Reds ha commentato poi l'infortunio di Fabinho, costretto a uscire dopo mezz'ora: "Esattamente l'ultima cosa di cui avevamo bisogno. Non lo so per quanto starà fuori, ha sentito dolore al tendine del ginocchio. Mi ha detto che avrebbe potuto continuare a giocare ma senza sprintare, quindi l'ho fatto uscire. Dobbiamo attendere gli esami per capire l'entità del suo infortunio ma chiaramente non va bene".