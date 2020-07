Liverpool, Klopp: "Sconfitta incredibile, ma utile per il futuro"

Le dichiarazioni di Klopp dopo Arsenal-Liverpool 2-1.

Terza sconfitta in campionato per il Liverpool, che perde per 2-1 in trasferta contro l'Arsenal. A fine partita, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha commentato ai microfoni di Sky Sport il k.o. contro i londinesi: "Ci siamo presi una pausa dopo l’1-0 subendo due reti, ma per il resto abbiamo tirato molte volte in porta. L'Arsenal non ha creato vere e proprie palle gol: è incredibile perdere partite che hanno avuto questo svolgimento. Purtroppo in Premier League non ti puoi permettere di prenderti una pausa durante la gara. Dobbiamo imparare da questa sconfitta e lo faremo. In stagione ci sarà capitato due o tre volte di avere questi momenti ma, a differenza dei casi precedenti, stasera siamo stati puniti. Da un lato è un bene, perché abbiamo la possibilità di imparare qualcosa. Siamo stati superiori, ma devo dire che l'Arsenal ha saputo sfruttare i nostri errori".