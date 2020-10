Liverpool, Klopp su Van Dijk: "Lo aspetteremo come una brava moglie col marito in prigione"

L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato così al sito ufficiale dei Reds il grave infortunio al ginocchio patito da Virgil van Dijk: "Noi saremo lì con lui, lui lo sa e lo aspetteremo come una brava moglie aspetta quando il marito è in prigione. Nel frattempo faremo tutto il possibile per rendergli le cose più semplici. È chiaro che starà fuori per un bel po', ma non vogliamo stabilire tempi di recupero: ogni calciatore è diverso. Ho capito che si trattava di un infortunio grave subito dopo la partita, appena ho rivisto lo scontro".

Il difensore olandese, nel derby di Liverpool pareggiato 2-2 sabato scorso con l'Everton, ha riportato la rottura del legamento crociato.