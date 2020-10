Liverpool, la mossa a sorpresa di Klopp: dopo un'ora cambio integrale del tridente

Nel corso della sfida di Amsterdam fra Ajax e Liverpool di questa sera (1-0 per i Reds grazie all’autorete di Tagliafico) il tecnico Jurgen Klopp per rivitalizzare un attacco che non stava brillando ha deciso in una sola mossa di cambiare integralmente il proprio tridente. All’ora di gioco infatti l’allenatore del Liverpool ha richiamato in panchina contemporaneamente il trio Salah-Firmino-Manè mandando in campo Minamino, Diogo Jota e Shaqiri per provare a creare maggiori occasioni e magari trovare il secondo gol. Una mossa rischiosa, e che non ha pagato, che probabilmente è figlia anche della possibilità di avere cinque cambi, anziché i tre canonici, a disposizione.