Lizarazu su Griezmann: "Al Barça ha dimenticato come si gioca. Deve andarsene"

vedi letture

Bixente Lizarazu, laterale ex del Bayern e della Nazionale francese, si è esposto in maniera chiara in merito al presente e al futuro di Antonine Griezmann del Barcellona. “Penso che Griezmann sia un calciato fantastico, ma non nel Barcellona - ha spiegato Lizarazu a TeleFoot -. Questo è un problema. Ha scelto i catalani per giocare contro Messi ma fra i due non c’è alcun tipo di relazione. Non riesce a trovare la sua posizione in campo e sembra che non sappia più giocare a calcio. La sua è una crisi evidente. Sono passati oramai 18 mesi ma la situazione non è cambiata. Rimane un rapporto critico. Credo che non dovrebbe esitare e lasciare il Barcellona alla prima occasione possibile se le cose dovessero perdurare”.