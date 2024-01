Ufficiale Lo Zenit si rinforza a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Akhmetov dal Krasnodar

Rinforzo invernale per lo Zenit San Pietroburgo. Il club russo ha ingaggiato il centrocampista dell'FK Krasnodar Ilzat Akhmetov (26 anni). Arriva per 800.000 euro e firma fino a giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.