Lucas Moura: "Ogni anno arrivano offerte per Kane. Mourinho vorrà tenerlo"

In una diretta Instagram con l'ex centrocampista Jamie Redknapp, Lucas Moura ha parlato del futuro del compagno di squadra, Harry Kane: "È difficile capire cosa potrà succedere o parlare di una trattativa, è una decisione personale. Sono sicuro che il Tottenham riceva ogni anno offerte per Kane. Io non decido, ma ovviamente vorrei giocare ancora con lui, è importante per noi e non è facile trovare attaccanti simili. Lo sanno tutti, segna quasi un gol a partita e Mourinho vorrà tenerselo stretto".