Lucas Piazon, meteora al Chievo: "Al Rio Ave sono felice. Ma voglio chiudere in Brasile"

vedi letture

Lucas Piazon in Italia è stata una meteora e ben poco sfavillante. Un fugace e non memorabile prestito al Chievo Verona, da quel Chelsea che ne detiene in cartellino con modeste e alterne fortune dal 2013. Ora il brasiliano gioca in Portogallo, al Rio Ave, in prestito biennale. Parla della sua carriera, partendo dalla fine. "Non voglio finire la mia carriera in Europa. Se si presentasse l'opportunità di farlo in Brasile - a San Paolo sarebbe ancora meglio - accetterei", dice ad A Bola. "Qui sono circondato da brasiliani e portoghesi, tra Reding e Fulham nessun brasiliano e solo Rui Fonte e Rafa ai Cottagers. Qui sono contento: siamo concentrati sempre gara dopo gara e ora pensiamo a quando ripartiremo, quando lo faremo".