ufficiale Lucas Piazon torna in Brasile. Il Botafogo lo prende in prestito fino al 2023

Lucas Piazon è un nuovo giocatore del Botafogo. Il fantasista 28enne torna in Brasile dopo 11 anni in giro per l'Europa. Il giocatore, ex tra le altre di Chelsea, Chievo ed Eintracht, lascia quindi il Braga in prestito: ha superato le visite mediche e firmato un contratto fino a giugno 2023.