Luis Enrique e l'addio al Real: "Non avevamo un accordo e decisi di andare al Barça"

Luis Enrique, ct della Nazionale spagnola, ha parlato nel corso del programma "Colgados del Aro" rivelando il motivo per cui lasciò il Real Madrid gratis per firmare col Barcellona: "E' stato uno dei momenti più belli che ricordo da calciatore. Ho concluso il mio contratto con il Real dopo cinque anni. Non abbiamo raggiunto un nuovo accordo per continuare nonostante loro volessero rinnovarlo. Da lì ho preso la strada che volevo". Poi a proposito delle parole di Capello, allora allenatore dei Blancos, stupito da un addio del genere a parametro zero e verso gli eterni rivali del club: "E' stato gratificante come giocatore sentire Capello che non riusciva a capire il motivo per cui io fossi libero di scegliere una nuova squadra". Infine sull'esultanza passata alla storia in maglia blaugrana proprio contro il Real Madrid dopo un gol: "Quando uno segna deve festeggiare. Non generi nessun odio con quel gesto. E' la liberazione di ormoni che hai dentro. Sono cellule dannose. Serve ad espellere tutto quel risentimento".