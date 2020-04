Lutto in casa Real Madrid: è morto all'età di 73 anni Gregorio 'Goyo' Benito

Tutto il mondo del Real Madrid è in lutto. All'età di 73 anni, è morto Gregorio 'Goyo' Benito, ex difensore della nazionale spagnola e soprattutto del Real con cui - tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80 - ha collezionato 420 partite e vinto 11 titoli. Soprannominato Hacha Brava per il suo temperamento e coraggio, Benito era malato di Alzheimer e il peggioramento delle sue condizioni negli ultimi giorni ha portato al decesso. "Il Real Madrid - riporta il sito ufficiale - è stato al suo fianco in ogni momento nella sua lotta contro la malattia di cui ha sofferto per più di un decennio. Oggi Madrid è in lutto in memoria di una dei più grandi difensori della nostra storia".

A 'El Mundo', il presidente della Peña Madridista Goyo Benito, Manuel García, ha spiegato gli ultimi giorni di vita di Benito, che già versava in condizioni critiche ha visto l'aggravarsi della sua condizione di salute a causa della positività al COVID-19: "Era molto malato ed era stato isolato per giorni. Pochi giorni fa, a causa di una crisi, è stato trasferito in ospedale, ma il suo deterioramento era in una fase molto avanzata ed è stato riportato a casa, dove è morto".