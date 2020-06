Malmö, nonostante gli atti vandalici il sindaco ha deciso: "La statua di Ibrahimovic resta in città"

vedi letture

Il sindaco di Malmö ha annunciato che la statua di Zlatan Ibrahimovic, oggetto di atti vandalici negli ultimi mesi, rimarrà in città, sebbene non più di fronte allo stadio. La statua rimane a Malmö e un gruppo all'interno dell'organizzazione cittadina ora studierà dove potrebbe essere installato" ha dichiarato Anders Malmström, portavoce del primo cittadino. Ricordiamo che gli atti di vandalismo sono nati e proseguiti a seguito della decisione dello stesso Ibrahimovic di investire nell'Hammarby, club di Stoccolma e rivale del Malmö. Una scelta ritenuta non solo incomprensibile ma anche offensiva da parte dei tifosi di quella che è stata la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico. Una situazione che aveva portato a considerare l'idea di togliere l'opera in bronzo, quasi tre metri per 500 chili.