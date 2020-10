Man United-Chelsea, le formazioni ufficiali: Pogba e Cavani in panchina, Lampard fa fuori Kepa

Alle 18.30 andrà in scena all'Old Trafford la grande sfida tra Manchester United e Chelsea. Dopo la vittoria di Parigi, i Red Devils sperano di trovare anche la prima vittoria in campo e per farlo Solskjaer si affida ancora a Mata, ma lascia Pogba e van de Beek in panchina. Fuori anche Martial, in attacco c'è Daniel James, pronto a subentrare Cavani che potrebbe fare il suo debutto in Premier League. Lampard invece fa fuori Kepa, nemmeno in panchina e schiera Mendy in porta. In attacco Pulisic e Havertz alle spalle di Timo Werner.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Fernandes, Mata, James; Rashford.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Silva, Zouma, Azpilcueta; Chilwell, Jorginho, Kante; Pulisic, Havertz, Werner.