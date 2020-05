Man United, Rooney: "Van Gaal esonero troppo presto, con lui saremmo stati più forti"

Intervenuto ai microfoni del Sunday Mirror, Wayne Rooney ha parlato di Louis Van Gaal e del suo esonero dal Manchester United: "Ero devastato quando Louis è stato licenziato. Per me è stata una gioia assoluta lavorare con lui. Avremmo dovuto tenerlo per la terza stagione. Saremmo stati molto più forti. Ho sentito che le cose stavano migliorando e i giocatori avevano iniziato a capire la sua visione. In quei due anni ho imparato più che con qualsiasi altro manager. Questo è il motivo per cui gli sarò per sempre grato. Non solo per avermi reso capitano, ma anche per la fiducia che aveva in me".