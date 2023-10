ufficiale Van Gaal torna all'Ajax. Sarà un aiuto per il Consiglio di Sorveglianza

Non si siederà in panchina, ma aiuterà il club a uscire dalla crisi. Louis van Gaal torna all'Ajax: l'ex CT dell'Olanda è da ieri un nuovo membro del consiglio di sorveglianza dei lancieri. Il suo compito sarà quello di aiutarlo "sulle questioni tecniche", come faceva Jan van Halst, che recentemente ha deciso di lasciare la società dopo la scadenza del suo mandato come amministratore delegato ad interim.

Queste le parole di Van Gaal: "Voglio aiutare l'Ajax. Attualmente trascorro gran parte della mia vita in Portogallo e questo può essere ben combinato con il mio ruolo di consulente esterno. Sono disposto a offrire le mie conoscenze calcistiche al Consiglio di Sorveglianza, in particolare quando Leo van Wijk e Michael van Praag verranno nominati. Dobbiamo ritrovare la via per tornare al vertice e tutti dobbiamo contribuire".

Van Gaal ha allenato club come Ajax, Barcellona, ​​AZ, Bayern Monaco e Manchester United, oltre ad aver avuto tre mandati come CT della squadra nazionale olandese. Ha conquistato una Champions League e oltre 20 titoli nella sua lunga carriera.