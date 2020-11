Man Utd-WBA, le formazioni ufficiali: Pogba nemmeno in panchina! Giocano Martial e Rashford

Torna a giocare all'Old Trafford il Manchester United che non ha ancora vinto in casa in questo campionato. L'avversario di oggi è il West Bromwich Albion e Solskjaer ha deciso di puntare su Telles in difesa e Mata, Bruno Fernandes e Martial alla spalle di Rashford con van de Beek ancora in panchina e Pogba direttamente fuori dai convocati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Fred; Mata, Fernandes, Martial; Rashford.



WEST BROM (4-4-2): Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Ivanovic, Townsend, Diangana, Gallagher, Sawyers, Pereira, Grant.