Manchester City, Aguero ancora indisponibile. Guardiola: "Le sue condizioni stanno migliorando"

Sergio Aguero sarà indisponibile per la partita di domani del Manchester City contro il Fulham. Lo conferma in conferenza stampa il tecnico Pep Guardiola: "Sta migliorando ed è tornato a lavorare con noi. Vediamo quando tornerà". L'argentino in questa stagione è stato tormentato dagli infortuni e ha raccolto la miseria di due presenze in Premier League e altrettante in Champions.