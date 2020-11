Manchester City, Begiristain dopo il rinnovo di Guardiola: "Il suo gioco è simile alla perfezione"

Arrivano le parole di Txiki Begiristain, dopo il rinnovo di contratto di Pep Guardiola col Manchester City fino al 2023. Ecco le parole del direttore sportivo al canale ufficiale del club, sottolineando lo stile di gioco della squadra sotto la guida del tecnico catalano: "È qualcosa di simile alla perfezione, è meraviglioso! Quando fai 100 punti in Premier League, in un campionato così difficile e quando devi farne 98 per battere una squadra come il Liverpool, allora vuoi vedere lo stesso ogni weekend, ogni anno. La gente vuole questo: giocare nell'area avversaria, recuperare immediatamente il pallone, creare chances, segnare, lasciare la porta inviolata".