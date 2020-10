Manchester City, Eric Garcia è deciso: il difensore vuole solo il Barcellona il prossimo anno

vedi letture

Le intenzioni di Eric Garcia sembrano segnate. Il difensore del Manchester City ormai è intenzionato a fare ritorno a Barcellona. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday sarebbe infatti intenzionato a non ascoltare il proprio manager Pep Guardiola, che lo vorrebbe ancora alle sue dipendenze e fare ritorno in blaugrana per la prossima stagione.