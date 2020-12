Manchester City, Guardiola: "Buon punto, fatichiamo a segnare. Aguero? Ci manca"

Poteva meritare qualcosa in più il Manchester City nel derby contro lo United, al termine del match ha analizzato così l'incontro il tecnico dei Citizens Pep Guardiola. "E 'un buon punto. Mi piacerebbe vincere ma va bene, è Old Trafford non possiamo dimenticarlo. Sono molto veloci davanti, è il Manchester United. Facciamo fatica a segnare, quindi dobbiamo essere solidi, controllare il gioco e non subire contropiedi. Aguero? Certo, ci manca Sergio, è il miglior attaccante nella storia del Manchester City. Nel prossimo breve periodo andremo senza di lui e sono sicuro che quando sarà in forma tornerà ".