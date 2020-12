Manchester City, Guardiola: "Buon risultato per noi, il Southampton è ottima squadra"

vedi letture

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, parla a fine gara dopo il match vinto contro il Southampton: "Abbiamo avuto una ripresa migliore, ma non siamo riusciti a segnare e alla fine abbiamo rischiato di pareggiare. Il Southampton è squadra arcigna, molto compatta che ti crea tanti problemi. Poi hanno il miglior tiratore di punizione che abbia mai visto in vita mia (Ward-Prowse). La squadra di Hasenhuttl sta facendo molto bene". Infine: "Un buon risultato per noi che ci dà fiducia per il proseguimento della stagione".