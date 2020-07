Manchester City, Guardiola: "Non ho mai allenato la stessa squadra per cinque anni"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla del suo futuro: "Questa è una grande sfida per me, non ho mai allenato la stessa squadra per cinque anni. La sfida più grande è mantenere lo stesso livello delle stagioni precedenti. In un mondo dove tutti licenziano tutti, è davvero difficile per un allenatore restare così a lungo. Una volta l'Inghilterra era un'eccezione ma adesso non lo è più, dipende tutto dai risultati. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, mi hanno aiutato molto a raggiungere questo traguardo".