Manchester City, il consiglio di Gundogan: "Prendete Soyuncu, è fortissimo"

Consigli per gli acquisti per il Manchester City direttamente da Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco, intervistato da Fanatik, ha consigliato ai Citizen di acquistare Caglar Soyuncu dal Manchester City: “Ha avuto uno dei rendimenti migliori in Premier League in questa stagione assieme a Van Dijk. Non lo conoscevo prima, ci siamo conosciuti quando abbiamo giocato contro. È un bravo ragazzo e le sue performance, sia con il Leicester che con la Turchia, sono ottime. Spero di vederlo in un grande club. Se mi chiedessero qual è il primo calciatore turco che vorrei vedere al Manchester City direi Caglar”.