Manchester City, il presidente Al Mubarak annuncia: "Guardiola resterà ancora a lungo"

Presidente club 'Rinnovo? Tutto si risolverà nel modo giusto'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Non ho alcuna preoccupazione sul futuro di Pep Guardiola al City". Lo assicura il presidente del club di Manchester, Khaldoon Al Mubarak, alle porte della stagione che segna l'ultimo anno di contratto col tecnico catalano. Il rinnovo e' piu' volte stato promesso dalle due parti, ma al momento la situazione e' ferma. "I discorsi con Pep - ha detto Al Mubarak, ribadendo che non c'e' fretta - sono naturali. Pep e io sappiamo chiaramente cosa è giusto per il club e cosa no: siamo perfettamente allineati sul futuro e su come programmare nuovi successi. Tutto si risolverà naturalmente e nel modo giusto: ci fidiamo l'uno dell'altro". (ANSA).