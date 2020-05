Manchester City, Mahrez vittima di furto: gli sono stati rubati tre orologi costosi

Secondo le informazioni del The Sun che cita in particolare un portavoce della polizia di Manchester, il giocatore del City Riyad Mahrez è stata vittima di un furto con scasso il 24 aprile. Tre orologi, tra cui uno del marchio Richard Mille stimato in oltre 250.000 euro, sono stati presumibilmente rubati dall'ala algerina ex Leicester.